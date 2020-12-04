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Депутат Мосгордумы Гусева: В Москве развивается адресная помощь находящимся в трудной жизненной ситуации людям

17:50 04.12.2020

Москвичи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают адресную поддержку городских властей. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, в мегаполисе власти фокусируются на индивидуальных программах помощи. "В частности, развитие получит адресная поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - отмечает парламентарии. - Трудная жизненная ситуация – это термин, имеющий точное определение в законодательстве о социальной защите. Так называются обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. Для нуждающихся в подобной поддержке москвичей предусмотрен целый ряд льгот и выплат, в частности, адресная материальная помощь, на которую в бюджете на 2021 год предусмотрено выделение 6,5 млрд руб. Эта сумма предусматривает возможный рост числа получателей социальной помощи в результате пандемии коронавируса и сопутствующего ей экономического спада".

По её словам, право на материальную помощь имеют неработающие одинокие пенсионеры, имеющие доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, неработающие пенсионеры и инвалиды, живущие в семьях со столь же низким среднедушевым доходом, семьи с детьми, живущие в таких же материальных условиях.

"Среди оснований для выделения материальной помощи – смерть близких родственников, оплата дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным показаниям и приобретение дорогостоящих лекарств, если не было льготного рецепта, хищение имущества, устранение последствий пожара в единственном жилье гражданина, газификация жилья. Для страдающих сердечными и бронхолегочными заболеваниями возможно выделение матпомощи на установку кондиционера. Можно также запросить материальную помощь на приобретение и поверку приборов учета горячей и холодной воды, электро- и газовых счетчиков", — отмечает Гусева.

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