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НОВОСТИ

В Германии вновь осуждена женщина, отрицающая Холокост - СМИ

20:20 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд берлинского района Тиргартен приговорил к тюремному заключению 92-летнюю Урсулу Хавербек, которая только в октябре вышла на свободу после обвинения в отрицании Холокоста. Как сообщает в пятницу издание "Шпигель-онлайн", она провела в тюрьме два с половиной года.

Теперь она приговорена к одному году тюремного заключения за размещенное в интернете в марте 2018 года видео, на котором утверждает, что Аушвиц-Биркенау не был лагерем смерти. Как отмечает "Шпигель-онлайн", на оглашение приговора Хавербек не явилась.

В августе 2017 года земельный суд города Ферден приговорил Хавербек к двум годам тюремного заключения, признав ее виновной в восьми эпизодах разжигания межнациональной розни.

Комплекс концлагерей в районе небольшого польского городка Освенцим и его окрестностях начал создаваться гитлеровцами в 1940 году. С 1942 года Аушвиц-Биркенау стал самым крупным местом уничтожения европейских евреев. В концлагере нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

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