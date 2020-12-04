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НОВОСТИ

В 2021 году может произойти самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис - ООН

20:30 04.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий год может стать катастрофическим из-за большого роста числа людей, находящихся на грани голодной смерти. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

"Из-за COVID-19 число людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн, - отметил он. - Судя по ситуации на данный момент, 2021 год может стать катастрофическим".

"2021 год грозит стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН", - предостерег Бизли.

В связи с этим он призвал мировых лидеров и международные организации "уделить приоритетное приманите финансированию борьбы с голодом и с причинами, провоцирующими миграцию".

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