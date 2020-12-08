Спикер Мосгордумы: Поправки к проекту бюджета Москвы увеличат финансирование жизненно важных статей

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Изменения, вносимые в проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов позволят выделить дополнительное финансирование в 18,5 млрд руб. на здравоохранение, инновационную деятельность, а также ряд образовательных направлений и социально-культурных мероприятий. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, все ранее поступившие поправки в бюджет от фракций, депутатских объединений и депутатов столичного парламента – их было 203 - рассмотрены в департаменте финансов Москвы. «Предложения «Единой России» и «Моей Москвы» одобрены редактором, они касаются принципиально важных направлений в жизни города: здравоохранение, социальная поддержка, образование, культура, строительство и инвестиции, городское хозяйство. Все поправки и объемы дополнительных средств, а это 18,5 млрд руб., детально проработаны и обоснованы», – отметил спикер.

Как сказал Шапошников, поправки к закону города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», поступившие ко второму чтению, планируется рассмотреть 9 декабря на заседании столичного парламента.