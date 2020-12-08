0
0
87
НОВОСТИ

Спикер Мосгордумы: Поправки к проекту бюджета Москвы увеличат финансирование жизненно важных статей

16:34 08.12.2020

Изменения, вносимые в проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов позволят выделить дополнительное финансирование в 18,5 млрд руб. на здравоохранение, инновационную деятельность, а также ряд образовательных направлений и социально-культурных мероприятий. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, все ранее поступившие поправки в бюджет от фракций, депутатских объединений и депутатов столичного парламента – их было 203 - рассмотрены в департаменте финансов  Москвы. «Предложения «Единой России» и «Моей Москвы» одобрены редактором, они касаются принципиально важных направлений в жизни города: здравоохранение, социальная поддержка, образование, культура, строительство и инвестиции, городское хозяйство. Все поправки и объемы дополнительных средств, а это 18,5 млрд руб., детально проработаны и обоснованы», – отметил спикер.

Как сказал Шапошников, поправки к закону города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», поступившие ко второму чтению, планируется рассмотреть 9 декабря на заседании столичного парламента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:14 08.12.2020
Москва закупит дополнительные объемы лекарств от коронавируса
0
7
17:13 08.12.2020
Собянин присвоил названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро
0
24
17:12 08.12.2020
Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
0
24
17:00 08.12.2020
В Ереване заявили о необходимости установления дипотношений с Азербайджаном
0
58
16:32 08.12.2020
Житель Минска получил два года колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре
0
116
16:12 08.12.2020
В МГД подготовили поправки о выделении еще 500 млн руб на поддержку инноваций
0
122
16:12 08.12.2020
Brexit в большей степени затронет Британию, чем ЕС — германский исследовательский институт
0
136
16:00 08.12.2020
Текущий год с большой вероятностью станет самым теплым за всю историю в РФ — Вильфанд
0
151
15:59 08.12.2020
Московский эндокринный завод освоил выпуск препаратов для лечения COVID-19
0
136
15:32 08.12.2020
Песков признался, что думал о завещании, когда болел ковидом
0
169

Возврат к списку