Жириновский предложил сократить число очно работающих депутатов Госдумы
22:00 08.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число работающих очно депутатов Госдумы в четыре раза — до 100 человек.
«Надо ввести более жесткие правила. [Нужно оставить в очном формате] в четыре раза меньше [депутатов] — 100 депутатов достаточно, а может, даже и 50», — сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
Жириновский назвал зал пленарных заседаний Госдумы «красной зоной».
На данный момент 15 депутатов болеют новой коронавирусной инфекцией. Перенесли заболевание уже 144 члена Госдумы. Всего в Госдуме 450 депутатских мест.
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