Медведев предложил отбирать животных у хозяев, которые жестоко обращаются с ними
17:32 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в качестве меры административного наказания за жестокое обращение с животными в российское законодательство можно добавить меру по изъятию питомцев у таких хозяев. Об этом он заявил в четверг во время онлайн-приема граждан.
Ранее в ходе приема житель Краснодарского края по имени Дмитрий задал вопрос Медведеву о том, возможно ли проработать закон о жестоком обращении с животными, «чтобы он работал до того, как животное серьезно пострадает или погибнет».
«Такого рода поведение является не только преступным, оно разлагающе действует на огромное количество людей, потому что, если на глазах у большого количества людей или во дворе, или еще где-то хозяин или иной человек убивает животное — это на самом деле травма для огромного количества людей, которые за этим наблюдают. Я уже не говорю про печальную судьбу животного», — сказал Медведев.
По его словам, такого рода действия могут быть предметом правового регулирования. «Мне кажется, вполне можно было бы в административное законодательство ввести не только штраф, который и сейчас применяется, но и отобрание животного в качестве административной меры. Тут, конечно, возникнет вопрос, куда животное в этом случае помещать и так далее. Но в целом, я считаю, что в качестве альтернативной меры или вместе со штрафом такого рода ответственность можно было бы и предусмотреть», — отметил председатель партии.
Он добавил, что депутаты фракции «Единой России» в Госдуме «довольно активно этим занимаются и занимают весьма жесткую гражданскую позицию по этому поводу». «Можно было бы им поручить, ну и чтобы присоединились коллеги из правительства. И проанализировать правоприменительную практику по мерам, направленным на борьбу с жестоким обращением с животными и законодательство, в том числе административное законодательство, когда штраф применяется, можно было бы дополнить отобранием или какими-то еще мерами. Давайте мы такие поручения сформулируем», — заключил Медведев.
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