Росприроднадзор выявил превышения ПДК в 400 раз в стоках, которые сбрасывали в Байкал

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росприроднадзор зафиксировал сброс в озеро Байкал неочищенных стоков надшламовых вод, откачанных из карт-накопителей, в которых хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область). Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в стоках была превышена в 400 раз, сообщил Росприроднадзор в своем Instagram.

"Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали, что стоки надшламовых вод, изъятых из карт-накопителей на промышленной площадке ОАО "БЦБК", попадают в озеро Байкал с 400-кратными превышениями ПДК вредных веществ. За их очистку отвечает МУП "КОС БМО", - говорится в сообщении.

Ведомство подавало иск с требованием запретить муниципальному предприятию, эксплуатирующему КОС (канализационно-очистные сооружения) города Байкальска, сбрасывать в Байкал стоки надшламовых вод, откачанных из шламо-накопителей БЦБК. Иск был удовлетворен, решение вступило в силу.

Как пояснил ТАСС глава Байкальска Василий Темгеневский, в Байкал после двухэтапной очистки сбрасывали стоки надшламовых вод, которые откачивали из накопителей из-за того, что карты с отходами БЦБК были переполнены. Сначала стоки очищали на локальной установке, затем отправляли на очистку в городские канализационно-очистные сооружения, после чего сбрасывали в Байкал. Работа по понижению уровня надшламовых вод в накопителях с отходами была завершена еще летом. Поэтому, по словам Темгеневского, на момент вынесения судебного решения сбросы уже не производись.

Он также отметил, что решение об очистке стоков сначала на локальной установке, затем на муниципальных КОС с дальнейшим сбросом в Байкал принималось коллегиально на совещании у губернатора области с участием надзорных органов. Темгеневский не считает, что Байкал могли загрязнить именно стоки надшламовых вод, сброшенные из КОС, так как, по его словам, канализационно-очистные сооружения города "работают качественно".

БЦБК был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. До 2024 года ликвидировать отходы должен Федеральный экологический оператор. Летом 2020 года проводилась работа по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях. Решение об этом принимали областные власти. Карты были переполнены, и это создавало угрозу утечки отходов комбината в Байкал.