Сбер начинает грандиозную новогоднюю распродажу

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Сбер готов подарить подарки всем клиентам: с 15 по 27 декабря 2020 года на сайте акции, в приложении «СберБанк Онлайн» и в виртуальных ассистентах «Салют» можно найти выгодные предложения, получить скидки, оформив продукты и сервисы банка, компаний экосистемы Сбера и его партнеров.

«Мы рады быть рядом с клиентами перед Новым годом, помогая им выбирать и дарить подарки для близких в предновогодней суматохе, когда каждая минута на счету, - говорит старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. - И, конечно, мы хотим радовать людей подарками, которые мы сами приготовили для них. Экосистема Сбера умеет выгодно, надёжно и безопасно решать самые разнообразные жизненные задачи миллионов россиян. И замечательно, что сегодня мы можем подарить нашим клиентам возможности, которые, например как наши подписки, будут радовать их на протяжении всего следующего года».

Впервые в нынешнем году клиентам Сбера помогут получить подарки три виртуальных ассистента «Салют» в мобильных приложениях «СберБанк Онлайн», «СБЕР Салют», в ТВ-приставке SberBox и умном экране SberPortal. Чтобы получить шанс выиграть SberBox, подписку на бесплатные денежные переводы сроком на один месяц, скидки на сервисы экосистемы Сбера надо произнести «Салют, хочу подарки!» или «Хочу подарок!». Кроме того, выгодные предложения пользователям подготовили компании экосистемы Сбера — «СберЗдоровье», «СБЕР ЕАПТЕКА», «СберАвто», «СберМобайл», «СберЗвук», «СберМаркет», «Ситимобил», Delivery Club, мультимедийный сервис Okko, «Самокат» и «СберЛизинг», «Сбер Страхование».

При онлайн-оплате SberPay с 18 по 31 декабря продуктов и услуг компаний экосистемы Сбера и его партнеров до 100% суммы покупки вернется бонусами программы лояльности «СберСпасибо».