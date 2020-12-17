К 2023 году 50% новых карт Сбербанка будут цифровыми
13:04 17.12.2020
К концу 2023 года Сбербанк планирует эмитировать половину всех выпускаемых карт в цифровом формате. Как отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, в приоритетах компании – перевод клиентов в цифровые карты. «Для Сбера сегодня крайне важна повестка ESG, для нашего бизнеса она будет одной из ключевых в ближайшие годы, – отметил Царев. – Уже сейчас более 10% наших карт выпускается без пластика в Digital-формате. В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу «пластика, как опция», и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в интернете, или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC. А «пластик», при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее».
Как отмечает Царев, во второй половине 2021 года аналогичная опция появится у клиентов и при перевыпуске карт, после чего любой картой можно будет пользоваться без заказа пластиковой карты. «По нашим прогнозам благодаря этим сервисам к концу 2023 года мы будем эмитировать 50% от всех выпускаемых нами новых карт исключительно в цифровом формате», – заявил Царев.
Сейчас в Сбербанке клиенты могут пользоваться уже многими цифровыми продуктам, в числе которых цифровая дебетовая карта, цифровая кредитная карта, подобными продуктами уже пользуются несколько миллионов человек. Выпуская такие карты, Сбербанк, по его данным, сэкономил более 5 тонн пластика.
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