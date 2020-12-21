Армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность РФ - Путин

15:00 Источник: Интерфакс

Ядерная триада России вышла на уровень гарантированного обеспечения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов. Это по силам общего назначения. А в ядерных силах - 86 процентов. Таким образом, наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.

Вместе с тем, по его словам, "стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо".

"Скорость изменения во всех критически важных для вооружённых сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1", скорости изменений космические", - сказал Путин.