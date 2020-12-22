Бюджетные заимствования – ситуация для московской экономики вполне привычная, уверен глава МТПП Платонов

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Московские власти с успехом использовали внешние заимствования на протяжении почти двух десятилетий, начиная с середины 90-х, заявил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и для столицы это вполне привычный и эффективный финансовый инструмент. «На заемные средства строилась и реконструировалась городская инфраструктура – жилье, дороги, развязки, коммуникации», – подчеркнул он.

Напомним, в 2021 году Москва выйдет на рынок заимствований, предельный объем которых составит 396 млрд рублей. Соответствующее решение было принято правительством Москвы 15 декабря, после одобрения бюджета на 2021-2023 годы. Дефицит бюджета мегаполиса в 2021-2023 годах составит 510 млрд руб. Столичное правительство планирует выйти на рынок заимствований и закрыть большую часть дефицита за счет выпуска облигаций. По прогнозам, в 2021 году их максимальный объём составит 396 млрд руб.

По словам Платонова, выпуск государственных ценных бумаг как средства финансирования дефицита бюджета – это не «пожарная» кризисная мера, а классический финансовый инструмент развития, разработанный еще основоположником современной макроэкономики Джоном Кейнсом. За годы успешного применения практика показала, что эта система оказывает благотворное влияние на инвестиционный климат в регионе и гармонизирует структуру потребления, подчеркнул Платонов.

По планам Правительства Москвы, деньги, полученные городом на рынке заимствований, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов, которые принесут серьезные дивиденды в будущем. Платонов отметил, что выпуск облигаций окажется гораздо более комфортным для города решением нежели привлечение бюджетных кредитов. Кроме того, он имеет сильный мультипликативный эффект. «Заложенные в бюджете займы объёмом в почти 400 млрд рублей дадут мультипликативный эффект 3 к 1 (на рубль городских вложений – три рубля частных инвестиций), что в нынешних условиях очень неплохо», – считает Платонов.