Найти оставшихся 17 человек с затонувшего в Баренцевом море судна шансов нет
10:20 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Рыболовными судами было обследовано порядка 500 кв. км акватории. Поиск никаких результатов не дал. Шансов найти оставшихся 17 человек практически нет", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что накануне в районе крушения судна было найдено только три спасательных круга. Поисковая операция продолжается и в эти минуты. В ней задействовано четыре рыболовных судна, из порта Мурманска направлен морской спасательный буксир "Микула", который прибудет на место 30 декабря. Всего в поисковых работах задействованы 200 человек.
Ранее источник сообщил, что экипаж "Онеги", затонувшей в Баренцевом море, не успел спустить на воду шлюпки. Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось двоим. На обоих были водолазные костюмы. Остальные, по предварительным данным, погибли.
НОВОСТИ
- 10:10 29.12.2020
- В Белоруссии начинается вакцинация населения от коронавируса
- 09:20 29.12.2020
- Использование иностранной валюты начали запрещать в КНДР - СМИ
- 09:10 29.12.2020
- При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека, в том числе трое детей
- 08:20 29.12.2020
- На базе "ВКонтакте" для российских школьников разработали соцсеть - Минпросвещения
- 08:10 29.12.2020
- Свыше 600 тыс. новых базовых станций для 5G установит Китай в 2021 году
- 21:23 28.12.2020
- Гулять по Москве в Новогоднюю ночь не воспрещается
- 20:45 28.12.2020
- Участок "Северного потока-2" в экономической зоне Германии достроен
- 20:00 28.12.2020
- Байден собирается применить закон о продукции военного назначения к производству вакцины от COVID-19
- 19:40 28.12.2020
- В Венгрию поступило несколько тысяч доз российский вакцины от COVID-19
- 18:15 28.12.2020
- Приостановка авиасообщения между РФ и Британией продлена до 12 января
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать