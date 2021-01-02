В Москве подорожала часть категорий билетов на проезд в общественном транспорте
10:00 02.01.2021 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Цены на проезд в общественном транспорте Москвы изменились с 2 января 2021 года.
Стоимость безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 тыс. 240 руб. Безлимитный билет на сутки теперь стоит 240 руб., на трое суток - 455 руб., на 30 дней - 2 тыс. 245 руб. на 90 дней - 5 тыс. 430 руб., на 365 дней - 19,5 тыс. руб.
Бумажный билет «Единый» на одну поездку в метро и наземном транспорте в 2021 году стоит 60 руб., на две - 120 руб., на 60 поездок - 2 тыс. 70 руб.
Цена билета на календарный месяц без лимита поездок на наземном транспорте и не более 70 поездок на метро и по Московскому центральному кольцу составляет 3 тыс. руб.
Также изменилась стоимость билета «Кошелек» по карте «Тройка»: одна поездка в метро (с возможностью пересадки на Московские центральные диаметры) и наземном транспорте стоит 42 руб., на 90 минут - 65 руб. При оплате банковской картой (смартфоном и другими устройствами) поездка стоит 54 руб. Билет на провоз одного места багажа стоит как и прежде - 60 руб.
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