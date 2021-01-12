Люди умерли при пожаре в Екатеринбурге из-за отравления угарным газом - власти

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причина смерти людей во время пожара в жилом доме Екатеринбурга - отравление угарным газом. Об этом журналистам сообщил во вторник врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Причина смерти <…> - отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде [было], если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали", - сказал он.

Пожар произошел ночью в девятиэтажном кирпичном доме 1982 года постройки, который находится в Кировском районе на окраине Екатеринбурга. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 30 кв. метров, по всем этажам было плотное задымление. Спасатели эвакуировали 90 человек, восемь, в том числе ребенок, погибли.