В "Геликон-Опере" предложили открыть в театре пункт вакцинации от COVID-19

11:07

Новый пункт вакцинации горожан против COVID-19 может быть открыть в столичном театре «Геликон-опера», заявил его художественный руководитель Дмитрий Бертман. «Мы живем в такое время, что нам приходится брать ответственность не только за себя, но и за других, а мы, работники театральной сферы, находимся в особенно уязвимой ситуации, потому что мы лишены самого главного – общения со зрителями, которые не могут приходить в полном объеме в театр. Мы живём в мучениях от новостей, переживаем о здоровье наших близких, друзей, которые болели и болеют, мы скорбим об ушедших в борьбе с этой коварной заразой ... Необходимо как можно быстрее всем использовать результаты ученых для победы, для здоровья близких, для восстановления полных публикой наших театральных залов!» - написал он в Фейсбуке.

«Так как наш театр сейчас работает на 25 % вместимости зала, мы обращаемся в Правительство Москвы, чтобы в нашем театре открыли мобильный пункт вакцинации для желающих привиться от СOVID, чтобы каждый, кто идет к нам, мог сделать прививку», - отметил Бертман, по мнению которого, пункт мог бы работать и днем, и вечером.

Напомним, ранее открыть прививочный пункт в Михайловском театре в Санкт-Петербурге предложил худрук учреждения Владимир Кехман. По словам представителей театра, под пункт вакцинации планируется переоборудовать помещения в помещении театра на Площади Искусств, дом 3, которое внутри соединяется с основным зданием, но имеет отдельные входы.