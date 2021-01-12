Кураев обратился к патриарху с просьбой пересмотреть приговор суда
11:40 12.01.2021 Источник: НГ-Online
Публицист и миссионер Андрей Кураев, который решением епархиального суда Москвы 29 декабря был лишен сана протодиакона, обратился с апелляцией к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть вердикт и назначить новое заседание. Текст обращения к главе РПЦ Кураев выложил в соцсети, там же опубликовал полный текст епархиального приговора. Публицист требует сделать новое заседание полностью гласным. Он считает, что многие из предъявленных ему обвинений не имеют обоснования в юридических канонах Церкви. В частности, он требует, чтобы бремя доказательства утверждений о "мужеложестве" епископов, которые он сделал в СМИ и соцсетях, взял на себя суд. С этой целью он предлагает начать полноценное расследование указанных в его публикациях фактов сексуальных злоупотреблений высшего духовенства РПЦ.
Редакция НГ-религий
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