Кураев обратился к патриарху с просьбой пересмотреть приговор суда

11:40 Источник: НГ-Online

Публицист и миссионер Андрей Кураев, который решением епархиального суда Москвы 29 декабря был лишен сана протодиакона, обратился с апелляцией к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть вердикт и назначить новое заседание. Текст обращения к главе РПЦ Кураев выложил в соцсети, там же опубликовал полный текст епархиального приговора. Публицист требует сделать новое заседание полностью гласным. Он считает, что многие из предъявленных ему обвинений не имеют обоснования в юридических канонах Церкви. В частности, он требует, чтобы бремя доказательства утверждений о "мужеложестве" епископов, которые он сделал в СМИ и соцсетях, взял на себя суд. С этой целью он предлагает начать полноценное расследование указанных в его публикациях фактов сексуальных злоупотреблений высшего духовенства РПЦ.

Редакция НГ-религий