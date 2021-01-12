Главком индийской армии считает, что Китай и Пакистан создают угрозу для Индии

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Пакистан совместно создают угрозу для безопасности Индии, на которую вынуждена реагировать индийская армия. Об этом заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции главнокомандующий сухопутными силами ВС Индии генерал Манодж Мукунд Нараване.

"Китай и Пакистан вместе создают мощную угрозу, которую нельзя игнорировать. Угроза с двух фронтов - это то, к чему мы должны быть готовы", - цитирует заявление военачальника газета "Таймс оф Индиа".

Касаясь продолжающегося с мая 2020 года военного противостояния Индии и Китая в Восточном Ладакхе, Нараване выразил надежду на прекращение конфликта мирными средствами. "Переговоры [между Индией и Китаем о ситуации в Ладакхе] имеют целью обеспечение взаимной и равной безопасности. Я уверен, что мы сможем решить этот вопрос", - сказал он, подчеркнув, что индийская армия готова к любому развитию событий на границе с Китаем и ответу на вызов с его стороны.

Индия озабочена поддержкой терроризма со стороны Пакистана, подчеркнул Нараване. "Исламабад по-прежнему поддерживает терроризм. Мы оставляем за собой право ответить на это в любое время и в любом месте", - заявил главком.

По его словам, в прошлом году Индия столкнулась с двумя главными вызовами. "Их создала пандемия COVID-19 и ситуация на северной границе с Китаем. На случай новых непредвиденных ситуаций Вооруженные силы Индии должны сохранять бдительность и высокий уровень боевой готовности", - резюмировал Нараване.