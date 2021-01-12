В Госдуму внесен законопроект о компенсации морального вреда за незаконное задержание на 48 часов

14:32 Источник: Интерфакс

За моральный вред, причиненный гражданину в результате незаконного задержания на 48 часов, предлагается предусмотреть компенсацию.

Соответствующий законопроект (1091122-7) с поправками в Гражданский кодекс (ГК) размещен во вторник в базе законодательной деятельности Госдумы.

В пояснительной записке отмечается, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предполагает различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, "среди которых наиболее посягающей на права и свободы человека мерой является административное задержание - кратковременное ограничение свободы, максимальный срок которого составляет 48 часов".

Вместе с тем, считает автор, "даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ". Этому корреспондирует и статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, говорится в документе.

В связи с этим, законопроектом предлагается ввести понятие "лишение (ограничение) свободы" для перечней мер, влекущих компенсацию морального вреда (ст. 1100 ГК) и ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК).

Помимо этого, в указанные перечни законопроектом предлагается включить прямое указание на такие меры, как административное задержание и незаконное задержание в качестве подозреваемого.

Проект закона подготовлен депутатом фракции "Единая Россия" Натальей Костенко.

Она пояснила "Интерфаксу" во вторник, что "объем компенсации будет определять суд". "Это будет зависеть от понесенного ущерба, например, сколько человек потерял в зарплате", - сказала Костенко.