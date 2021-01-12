Кучерена рассказал о праздновании Сноуденом Нового года

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Анатолий Кучерена рассказал о праздновании Эдвардом Сноуденом Нового года. По словам адвоката, бывший сотрудник АНБ и ЦРУ встретил 2021 год по русским традициям — с застольем.

«Он уже привык, он уже живёт в России более 7 лет (с 2013 года)», — сказал юрист в эфире телеканала «Россия 24».

Кучерена отметил, что Сноуден сильно скучает по США, но он остаётся в нашей стране, так как «другого выхода у него, у него есть вид на жительство, а перед Новым годом у него родился здесь ребёнок».

Эдвард Сноуден бежал из США в июне 2013 года. На родине его преследуют за разглашение секретной информации о работе Агентства нацбезопасности и ЦРУ. В октябре прошлого года он получил в нашей стране бессрочный вид на жительство. Говорит Москва