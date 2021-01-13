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НОВОСТИ

Минюст намерен получить доступ к банковской тайне - СМИ

10:00 13.01.2021 Источник: Известия

Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Как выяснили «Известия», ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили «Известиям», в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО. Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, где считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования таких организаций и поможет исключить «отмывочные» схемы.

Эксперты и представители некоторых фракций, напротив, полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек.

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