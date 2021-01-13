Минюст намерен получить доступ к банковской тайне - СМИ
10:00 13.01.2021 Источник: Известия
Эксперты и представители некоторых фракций, напротив, полагают, что расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, повысит риск утечек.
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