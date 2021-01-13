Активистки ЛГБТ в Польше предстанут перед судом за оскорбление религиозных чувств
11:32 13.01.2021 Источник: Эхо Москвы
В Польше активистки ЛГБТ предстанут перед судом за оскорбление религиозных чувств. До двух лет лишения свободы за изображения Девы Марии с радужным нимбом. Именно столько требует обвинение для трех гражданских активисток.
Акция, ставшая поводом бурной реакции политиков и верующих, прошла в польском Плоцке почти два года назад. Так женщины ответили на инсталляцию одного из городских костелов, где ЛГБТ было приравнено к другим смертным грехам. Спустя несколько дней они расклеили по городу плакаты с так называемой радужной богородицей.
Реакция властей не заставила себя ждать. Через неделю полиция пришла с обыском к одной из активисток. Политик Кайя Годек – к слову, одна из наиболее ярых лоббистов ужесточения закона об абортах – назвала изображения профанацией. А бывший министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский описал акцию как превдотолерантный хеппенинг и варварство.
Авторы акции — Элжбета, Анна и Йоанна, в свою очередь подчеркивают, что их единственной целью была поддержка дискриминируемых.
В знак солидарности с обвиняемыми, активисты расклеили изображения Девы Марии с радужным нимбом во многих городах Польши. Эхо Москвы
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