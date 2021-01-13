Банковская тайна в РФ стала очень сильно размытой уже давно - АРБ
14:00 13.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Ассоциации российских банков заявили о размытости в РФ банковской тайны. Сегодня стало известно о поправках Минюста, согласно которым ведомство сможет получать доступ к информации о финансовых операциях граждан.
Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Юрий Кормош рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что узнать такие сведения давно могут сразу несколько ведомств. Статья 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» не имеет той юридической силы, которая была раньше, считает он.
«Практически не только органы полиции, но и органы дознания, Следственный комитет, Федеральная служба судебных приставов, налоговая инспекция, Центральный банк соответственно — много самых разных ведомств получает отчётность и прочее от банков. Банковская тайна стала очень сильно размытой уже давно. Можно сказать, что практически исчезла. Разные государственные органы стремятся получить доступ к банковской тайне».
При этом он напомнил, что Минюст может получить информацию о денежных операциях через Росфинмониторинг. Кормош считает рискованным наличие доступа, так как сведения могут попасть к третьим лицам.
«Для людей здесь опасно то, что банковская тайна не должна уходить на сторону — какому-нибудь преступному миру, в печать. Это доступ к вашим личным счетам, депозитам, тайна, которая делает человека индивидуальным. Когда эта статья возникала, было вообще невозможно получить доступ к банковской тайне, а сейчас по разным направлениям уже самые разные органы стремятся получить его. А если правоохранительные или какие-то другие органы как-то имеют незаконные связи с криминалом, то представляете, какому риску подвергается человек».
Кормош уточнил, что эти поправки связаны с законом об иноагентах — министерство юстиции разработало их, чтобы следить за финансированием НКО и поступлениями средств оппозиции из-за рубежа.
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