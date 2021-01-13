Международная федерация хоккея считает возможным проведение ЧМ-2021 в Минске

14:12 Источник: Эхо Москвы

Международная федерация хоккея считает возможным проведение чемпионата мира в Минске. Он может пройти на ранее определенных условиях. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что Белоруссии предъявили конкретные требования, которые государство должно выполнить, чтобы чемпионат мира мог пройти в Минске.

Среди них было обещание найти мирные решения для улучшения социально-политической ситуации в стране и предоставить всем белорусским спортсменам возможность вернуться в свои виды спорта и соревноваться в них.

По мнению Рене Фазеля, власти Белоруссии согласились на открытый и конструктивный диалог с оппозицией, чтобы политика не влияла на спорт, объединяющий людей. Президент Международной федерации хоккея отметил, что требования выходят за рамки спортивных, но в сложившейся ситуации это необходимо.

Незадолго до своего заявления Рене Фазель посещал Минск, где встретился с президентом страны Александром Лукашенко. После этого на спортивного функционера обрушился шквал критики, особое возмущение ряда европейских политиков вызвала фотография, на которой Фазель обнимается с Лукашенко.

Чемпионат мира по хоккею должен стартовать 21 мая. Он будет проходить в городах стразу двух стран — в Минске и Риге. Эхо Москвы