В Сочи зафиксирован абсолютный температурный рекорд
16:12 13.01.2021 Источник: Интерфакс
Сочи в январе бьет рекорды по температуре воздуха — в среду в городе был зафиксирован 21 градус тепла, сообщила "Интерфаксу" ведущий специалист гидрометеослужбы России Марина Макарова.
"За всю историю метеонаблюдений в Сочи 13 января установлен абсолютный рекорд по температуре воздуха", — сказала она.
Макарова отметила, что над Черным морем активизировался циклон, который и вынес тепло на побережье Сочи.
"На 9 часов утра в Сочи было + 21,2 градуса, что подтверждает факт рекорда", — сказала эксперт.
По ее словам, предыдущий абсолютный рекорд на 13 января был отмечен в Сочи в 1968 году — в этот день в городе было +20 градусов.
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