В Сочи зафиксирован абсолютный температурный рекорд

16:12 Источник: Интерфакс

Сочи в январе бьет рекорды по температуре воздуха — в среду в городе был зафиксирован 21 градус тепла, сообщила "Интерфаксу" ведущий специалист гидрометеослужбы России Марина Макарова.

"За всю историю метеонаблюдений в Сочи 13 января установлен абсолютный рекорд по температуре воздуха", — сказала она.

Макарова отметила, что над Черным морем активизировался циклон, который и вынес тепло на побережье Сочи.

"На 9 часов утра в Сочи было + 21,2 градуса, что подтверждает факт рекорда", — сказала эксперт.

По ее словам, предыдущий абсолютный рекорд на 13 января был отмечен в Сочи в 1968 году — в этот день в городе было +20 градусов.