Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем печати
19:23 13.01.2021
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Фото пресс-службы
правительства
Московской области
«Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Подмосковья! Поздравляю вас с Днем российской печати!
Этот праздник появился 30 лет назад в знак уважения к вашей профессии и признания важной роли печатного слова в жизни страны.
Будни журналистов – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что люди доверяют нашим СМИ, ждут от вас объективную и проверенную информацию. Подмосковные издания вкладывают много сил, чтобы оправдывать доверие читателей, быть в гуще событий, писать о самом главном. Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.Желаю успехов и интересных профессиональных задач!»
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