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НОВОСТИ

Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем печати

19:23 13.01.2021

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Фото пресс-службы
правительства
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил работников СМИ с Днем российской печати:

«Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Подмосковья! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Этот праздник появился 30 лет назад в знак уважения к вашей профессии и признания важной роли печатного слова в жизни страны.

Будни журналистов – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что люди доверяют нашим СМИ, ждут от вас объективную и проверенную информацию. Подмосковные издания вкладывают много сил, чтобы оправдывать доверие читателей, быть в гуще событий, писать о самом главном. Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.

Желаю успехов и интересных профессиональных задач!»

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