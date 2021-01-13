Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем печати

19:23

Фото пресс-службы

правительства

Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил работников СМИ с Днем российской печати:

«Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Подмосковья! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Этот праздник появился 30 лет назад в знак уважения к вашей профессии и признания важной роли печатного слова в жизни страны.

Будни журналистов – это неустанный поиск и кропотливый труд, срочные задания, работа на месте событий. Это творчество и вместе с тем большая ответственность, потому что люди доверяют нашим СМИ, ждут от вас объективную и проверенную информацию. Подмосковные издания вкладывают много сил, чтобы оправдывать доверие читателей, быть в гуще событий, писать о самом главном. Спасибо, что в это непростое время вы держите жителей в курсе важных решений, разъясняете и убеждаете, помогаете быстрее справиться с новыми вызовами.

Желаю успехов и интересных профессиональных задач!»