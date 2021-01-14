Навальный с декабря прошлого года находится в розыске - СМИ
09:05 14.01.2021 Источник: Коммерсант.ru
Управление ФСИН по Москве объявило оппозиционера Алексея Навального в розыск, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на постановление от 29 декабря 2020 года Адвокат господина Навального Вадим Кобзев подтвердил «Открытым медиа» подлинность постановления.
Согласно копиям документов, опубликованным Mash, 23 ноября Алексей Навальный уведомил ФСИН о том, что находится на стационарном лечении после выписки из клиники «Шарите», и указал адрес своего нахождения в Германии. 27 ноября в отношении Алексея Навального было объявлены первоначальные розыскные мероприятия, по итогам которых «установить местонахождение осужденного не представилось возможным». Коммерсантъ
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