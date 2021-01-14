Очное обучение в школах возобновляется, прочие ограничения продлены до 21 января
10:07 14.01.2021
Большая часть действующих в Москве ограничений, связанных с пандемией COVID-19, сохраняется, исключение сделано только для учащихся школ, которые вернутся к очным занятиям с 18 января. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая обстановка в Москве пока все еще неопределенная.
«С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, - пишет градоначальник на своем сайте. - Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников».
В связи с этим, почти все действующие в мегаполисе ограничения решено продлить до 21 января. Только ученики школ смогут с 18 января вернуться к учебе в классах, а вот городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжат пока работать в дистанционном режиме или останутся на каникулах.
Медики предлагают подождать еще неделю, чтобы понять как будет развиваться ситуация. Если она не будет ухудшаться, городские власти предполагают изучить возможность отмены еще некоторых ограничений. «Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным», - уверен Собянин, призававший горожан вакцинироваться.
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