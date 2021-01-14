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НОВОСТИ

Два биатлониста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус

14:12 14.01.2021 Источник: Интерфакс

Два биатлониста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус на Кубке мира в Германии, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Имена спортсменов не разглашаются.

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