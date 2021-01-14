Два биатлониста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус
14:12 14.01.2021 Источник: Интерфакс
Два биатлониста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус на Кубке мира в Германии, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Имена спортсменов не разглашаются.
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