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Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 25 странах Европы - ВОЗ

15:12 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) обнаружен в 25 странах Европы, включая Россию. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в "Фейсбуке".

"Как и все вирусы, по мере своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего озабоченность варианта SARS-CoV-2 для здравоохранения. О выявлении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ, включая Россию", - отметил он.

Клюге призвал страны региона к дальнейшей активизации геномного секвенирования изолятов вируса SARS-CoV-2 и обмена полученными данными.

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