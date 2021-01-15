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В понедельник стартует массовая вакцинация россиян от коронавируса - Голикова

19:10 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в понедельник, 18 января. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация", - сказала Голикова. Она напомнила, что пока в России зарегистрированы две отечественные вакцины, а третья уже "на подходе".

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 13 января поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Точной даты он не называл, но Голикова тогда заверила, что все готово к старту массовой вакцинации с понедельника.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 93,1 млн человек, свыше 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 520 531 случай заражения, выздоровели 2 909 680 человек, умерли 64 495. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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