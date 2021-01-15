Прокуратура считает, что штурмовавшие Конгресс хотели убить должностных лиц США
22:20 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как поясняет АП, это заявление содержится в ходатайстве прокуратуры, поданном в четверг в рамках дела жителя Аризоны Джейкоба Чансли. Предполагается, что это он был запечатлен в меховой шапке с рогами и копьем на фотографиях, сделанных 6 января в Конгрессе. Несколько дней назад Чансли был задержан, ему предъявлены обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии.
"Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц", - цитирует АП документ, направленный в суд прокуратурой. По информации АП, гособвинители заявляют, что в зале заседаний Конгресса Чансли поднялся на трибуну и оставил записку с угрозами в адрес вице-президента страны Майкла Пенса. "Это вопрос времени, справедливость наступает", - говорилось в послании.
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