В условиях повышенных мер безопасности Вашингтон готовится к инаугурации президента США
09:50 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компетентные органы принимают в преддверии торжественной церемонии, которая пройдет на ступенях Конгресса США, поистине беспрецедентные меры безопасности.
Так, чуть ли не за неделю до вступления Байдена в должность главы государства американские силовики блокировали значительную часть Вашингтона, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. Закрыты в том числе 13 станций местного метро, прекращено движение автобусов на некоторых маршрутах. Кроме того, принято решение превратить в запретную зону весь центральный бульвар американской столицы, тянущийся от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна. Раньше на нем традиционно собирались в день инаугурации своего лидера сотни тысяч граждан США. В 2009 году таковых набралось 1,8 млн человек. Также было принято решение направить в Вашингтон порядка 25 тысяч военнослужащих Нацгвардии США, а власти впервые выступили с призывом отказаться от посещения города на время церемонии. Окна и стеклянные входные двери множества расположенных в центре административных комплексов, магазинов и заведений общественного питания из предосторожности уже закрыты деревянными щитами.
Американская столица, конечно, не превратилась в город- призрак, но районы ее делового центра действительно обезлюдели. По мнению телекомпании Эй-би-си, город можно назвать "крепостью Вашингтон".
"Мы знаем, что это очень неудобно для наших жителей и бизнеса. Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество и понимание, - отметила на днях столичный мэр Мюриэл Боузер. - Очевидно, мы находимся в непредсказуемой ситуации".
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