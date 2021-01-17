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В условиях повышенных мер безопасности Вашингтон готовится к инаугурации президента США

09:50 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр американской столицы представляет собой в эти дни своеобразный лабиринт: столь причудливо он разделен временными металлическими и бетонными заграждениями. Причина появления всех этих конструкций и настоящей армии стражей порядка, сотрудников всевозможных спецслужб и бойцов Национальной гвардии США одна - предстоящая 20 января инаугурация 46-го президента Джозефа Байдена.

Компетентные органы принимают в преддверии торжественной церемонии, которая пройдет на ступенях Конгресса США, поистине беспрецедентные меры безопасности.

Так, чуть ли не за неделю до вступления Байдена в должность главы государства американские силовики блокировали значительную часть Вашингтона, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. Закрыты в том числе 13 станций местного метро, прекращено движение автобусов на некоторых маршрутах. Кроме того, принято решение превратить в запретную зону весь центральный бульвар американской столицы, тянущийся от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна. Раньше на нем традиционно собирались в день инаугурации своего лидера сотни тысяч граждан США. В 2009 году таковых набралось 1,8 млн человек. Также было принято решение направить в Вашингтон порядка 25 тысяч военнослужащих Нацгвардии США, а власти впервые выступили с призывом отказаться от посещения города на время церемонии. Окна и стеклянные входные двери множества расположенных в центре административных комплексов, магазинов и заведений общественного питания из предосторожности уже закрыты деревянными щитами.

Американская столица, конечно, не превратилась в город- призрак, но районы ее делового центра действительно обезлюдели. По мнению телекомпании Эй-би-си, город можно назвать "крепостью Вашингтон".

"Мы знаем, что это очень неудобно для наших жителей и бизнеса. Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество и понимание, - отметила на днях столичный мэр Мюриэл Боузер. - Очевидно, мы находимся в непредсказуемой ситуации".

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