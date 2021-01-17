Трудности с регистрацией для прививки от коронавируса возникли у жители румынской столицы

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители румынской столицы испытывают трудности с регистрацией для прививки от коронавируса. Об этом сообщил в субботу Национальный комитет по координации мер по вакцинации против COVID-19.



"Количество заявок превысило возможности предоставления вакцины в настоящий момент, что вызвало недовольство среди обращающихся, - указывается в сообщении. - Напоминаем, что запись на вакцинацию зависит от количества доз вакцины, имеющихся в наличии в момент записи, а также от динамики заявок в соответствующий момент".



Комитет отмечает, что на предстоящие 20 дней (18 января - 6 февраля) на вакцинацию в Бухаресте записались 62 182 человека, и свободных мест больше нет. "В Румынии дозы вакцины предоставляются в соответствии с графиком поставок компанией-производителем, - подчеркивается в сообщении. - По мере их поступления в Румынию, программа на веб-сайте обновляется и позволяет продолжить процесс записи на вакцинацию".



Из-за притока желающих сделать прививку веб-сайт открытый для записи примерно на 3 часа вышел из строя, указывается в сообщении. Комитет добавляет, что жители Бухареста могут записаться на вакцинацию и в уезде Илфов, на территории которого находится румынская столица, где еще свободны 7 397 мест.



