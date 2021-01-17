Трудности с регистрацией для прививки от коронавируса возникли у жители румынской столицы
10:40 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Количество заявок превысило возможности предоставления вакцины в настоящий момент, что вызвало недовольство среди обращающихся, - указывается в сообщении. - Напоминаем, что запись на вакцинацию зависит от количества доз вакцины, имеющихся в наличии в момент записи, а также от динамики заявок в соответствующий момент".
Комитет отмечает, что на предстоящие 20 дней (18 января - 6 февраля) на вакцинацию в Бухаресте записались 62 182 человека, и свободных мест больше нет. "В Румынии дозы вакцины предоставляются в соответствии с графиком поставок компанией-производителем, - подчеркивается в сообщении. - По мере их поступления в Румынию, программа на веб-сайте обновляется и позволяет продолжить процесс записи на вакцинацию".
Из-за притока желающих сделать прививку веб-сайт открытый для записи примерно на 3 часа вышел из строя, указывается в сообщении. Комитет добавляет, что жители Бухареста могут записаться на вакцинацию и в уезде Илфов, на территории которого находится румынская столица, где еще свободны 7 397 мест.
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