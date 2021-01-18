ВВП Китая в 2020 году показал минимальный рост за 45 лет
09:32 18.01.2021 Источник: РБК
В 2020 году валовой внутренний продукт Китая вырос на 2,3%, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Это минимальные темпы роста с 1976 года, отмечает Reuters. Тогда экономика Китая сократилась на 1,6%.
В последние годы темп роста китайской экономики превышал 6% в год. В 2017 году рост ВВП страны составил 6,8%, в 2018-м — 6,6%, а в 2019 — 6%.
При этом Китай показал высокую скорость восстановления после вспышки коронавируса и на фоне соперничества в торговле с США, указывает Reuters. Экономика Китая ускорилась в четвертом квартале и оказалось «в удивительно хорошей форме» к концу года, даже в условиях глобальной пандемии, отмечает агентство. Если по итогам первого квартала ВВП Китая упал на 6,8%, уже во втором квартале он вырос на 3,2%, в третьем — на 4,9%, в четвертом — на 6,5%. РБК
Новости
- 10:05 18.01.2021
- Израиль поразил военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет
- 10:00 18.01.2021
- Турецкие спасатели возобновили поиски членов экипажа судна "Арвин" в Черном море - СМИ
- 09:20 18.01.2021
- Трамп в последний день своего президентства может помиловать 100 человек - CNN
- 09:05 18.01.2021
- Число инфицированных covid-19 в мире приближается к ста миллионам
- 09:00 18.01.2021
- ЕС и США потребовали немедленно освободить Алексея Навального
- 23:15 17.01.2021
- Австрия требует немедленного освобождения Навального - МИД
- 21:49 17.01.2021
- В связи с возвращением Навального в Москве задержали более 50 человек - СМИ
- 21:44 17.01.2021
- Главред "Эха Москвы" рассказал, почему прилет Навального в "Шереметьево" мог быть подготовлен заранее
- 21:11 17.01.2021
- УФСИН заявила о задержании Навального. Текст заявления
- 21:04 17.01.2021
- Навальный задержан. Полиция увела его с паспортного контроля (+ВИДЕО)
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать