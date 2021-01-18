Израиль поразил военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет
10:05 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребители Армии обороны Израиля нанесли в понедельник удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет в сторону еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс- служба.
"Ранее сегодня из сектора Газа в сторону [израильского] побережья в районе города Ашдод были выпущены две ракеты. В ответ истребители нанесли удары по принадлежащим ХАМАС военным целям в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Армия "готова продолжать действовать по мере необходимости, противодействуя попыткам нанести ущерб гражданскому населению и суверенитету Израиля", добавили военные.
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