Израиль поразил военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители Армии обороны Израиля нанесли в понедельник удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет в сторону еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс- служба.

"Ранее сегодня из сектора Газа в сторону [израильского] побережья в районе города Ашдод были выпущены две ракеты. В ответ истребители нанесли удары по принадлежащим ХАМАС военным целям в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Армия "готова продолжать действовать по мере необходимости, противодействуя попыткам нанести ущерб гражданскому населению и суверенитету Израиля", добавили военные.