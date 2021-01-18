Япония не сможет избежать контроля США над системами ПРО - Лавров
14:32 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония не сможет избежать американского контроля над системами ПРО, закупив соответствующие комплексы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс- конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.
"По ПРО японские коллеги нас заверяют, что они просто купят соответствующие системы, но будут контролировать их сами, что американцы не будут иметь отношения к управлению этими системами. При всем уважении к нашим японским друзьям это сделать невозможно. Не получится уйти от американского контроля", - сказал Лавров.
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