Япония не сможет избежать контроля США над системами ПРО - Лавров

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония не сможет избежать американского контроля над системами ПРО, закупив соответствующие комплексы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс- конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"По ПРО японские коллеги нас заверяют, что они просто купят соответствующие системы, но будут контролировать их сами, что американцы не будут иметь отношения к управлению этими системами. При всем уважении к нашим японским друзьям это сделать невозможно. Не получится уйти от американского контроля", - сказал Лавров.