Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано привился «Спутником V»

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Посол Италии в России привился «Спутником V». Паскуале Терраччано рассказал, что у него не было побочных эффектов после вакцинации.

В ближайшее время дипломат намерен сдать тест на наличие антител.

В ходе онлайн-конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари» Терраччано отметил, что отсутствие отрицательного эффекта от российского препарата наводит его на «горькие мысли» о том, что даже в условиях пандемии были попытки политизировать тему вакцинации. Посол также подчеркнул, что не хочет сравнивать различные вакцины, и отметил, что власти Италии намерены сотрудничать со всеми странами-разработчиками таких препаратов. Говорит Москва