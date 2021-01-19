Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано привился «Спутником V»
10:32 19.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Посол Италии в России привился «Спутником V». Паскуале Терраччано рассказал, что у него не было побочных эффектов после вакцинации.
В ближайшее время дипломат намерен сдать тест на наличие антител.
В ходе онлайн-конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари» Терраччано отметил, что отсутствие отрицательного эффекта от российского препарата наводит его на «горькие мысли» о том, что даже в условиях пандемии были попытки политизировать тему вакцинации. Посол также подчеркнул, что не хочет сравнивать различные вакцины, и отметил, что власти Италии намерены сотрудничать со всеми странами-разработчиками таких препаратов. Говорит Москва
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