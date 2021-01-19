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США будут укреплять альянсы для противостояния РФ - кандидат на пост госсекретаря Блинкен

16:00 19.01.2021 Источник: Интерфакс

США необходимо вдохнуть новую жизнь в международные альянсы для противодействия таким странам как Россия или Иран, приводят во вторник западные СМИ текст выступления кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена.

Позднее во вторник Блинкен должен выступить с этими тезисами на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США.

"Мы можем придать энергии нашим ключевым альянсам - фактору усиления нашего влияния по всему миру. Все вместе мы находимся в гораздо лучшей позиции для противодействия угрозам со стороны России, Ирана и Северной Кореи; для борьбы за демократию и права человека", - цитируют СМИ выдержки из будущего заявления Блинкена.

"Ни один из больших вызовов, с которыми мы имеем дело, стране, даже такой сильной как США, нельзя встречать, действуя в одиночестве", - пояснит он.

Также он выразит уверенность, что США в итоге удастся "превзойти" Китай.

"Америка все еще имеет больше возможностей, чем какая-либо другая страна на Земле, по мобилизации других во имя достижения общего блага", - добавит он.

СМИ отмечают, что Сенат, как ожидается, одобрит кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США, хотя республиканцы ранее обещали подвергнуть Блинкена жесткому опросу по поводу его деятельности с того момента, как он покинул администрацию бывшего президента Барака Обамы.

Блинкен в период с 2013 по 2015 год был заместителем советника по нацбезопасности Обамы.

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