Хиллари Клинтон хочет узнать, разговаривал ли Трамп с Путиным в ночь беспорядков в Капитолии
21:20 19.01.2021 Источник: Интерфакс
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что хотела бы получить записи разговоров президента Дональда Трампа от 6 января, чтобы узнать, разговаривал ли он с российским коллегой Владимиром Путиным в тот день, сообщает во вторник издание The Hill.
"Я бы хотела увидеть записи его телефонных разговоров, чтобы увидеть, разговаривал ли он с Путиным в день, когда бунтовщики вторглись в наш Капитолий", - приводит газета слова Клинтон, озвученные накануне в ее подкасте You and Me Both.
Она добавила, четыре года президенства Трампа показали, что он "презирает демократию". По словам экс-госсекретаря, беспорядки, которые учинили сторонники уходящего президента США, продемонстрировали, что и "сообщники" Трампа "пренебрежительно относятся к демократии".
В разговоре с Клинтон в ее подкасте участвовала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая назвала произошедшие 6 января протесты и беспорядки в Вашингтоне "подарком Путину".
Позже Клинтон также написала в твиттере, что нужно провести расследование, чтобы "определить связи Трампа с Путиным с тем, чтобы мы смогли восстановить ущерб, нанесенный нашей национальной безопасности, и не допустить, чтобы марионетка снова заняла кресло президента".
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