Матвиенко поручила сенаторам возвращаться к доковидному уровню международной активности

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам постепенно возвращаться к доковидному уровню работы в сфере международной парламентской дипломатии. Об этом она сказала в среду на заседании Совфеда.

"На ближайшие месяцы запланированы ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двухсторонних комиссий. Необходимо наращивать динамику на международном направлении, особенно с учетом всей международной обстановки, и стремиться к постепенному возвращению к доковидному уровню активности парламентской дипломатии", - сказала Матвиенко, обращаясь, в частности, к членам комитета Совфеда по международным делам.