Матвиенко поручила сенаторам возвращаться к доковидному уровню международной активности
12:00 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам постепенно возвращаться к доковидному уровню работы в сфере международной парламентской дипломатии. Об этом она сказала в среду на заседании Совфеда.
"На ближайшие месяцы запланированы ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двухсторонних комиссий. Необходимо наращивать динамику на международном направлении, особенно с учетом всей международной обстановки, и стремиться к постепенному возвращению к доковидному уровню активности парламентской дипломатии", - сказала Матвиенко, обращаясь, в частности, к членам комитета Совфеда по международным делам.
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