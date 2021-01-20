0
0
0
НОВОСТИ

Позиция ФРГ по Nord Stream 2 не изменилась после введения новых санкций США - кабмин

16:32 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция правительства ФРГ по "Северному потоку - 2" в свете новых санкций США, в частности против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода, не изменилась. Об этом заявила в среду на брифинге представитель правительства Германии Мартина Фиц.

"Мы приняли к сведению последние события, наша принципиальная позиция по экстерриториальным санкциям не изменилась. И [позиция] по завершению строительства "Северного потока - 2" остается прежней", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 20.01.2021
Цель публикации о "дворце" Путина - жульничество для получения денег, считает Песков
0
78
16:00 20.01.2021
Федерация еврейских общин Украины попросила не устанавливать в Полтаве памятник Петлюре
0
68
15:32 20.01.2021
Коллективный иммунитет в РФ к ковиду может сформироваться уже в этом полугодии - Мурашко
0
152
15:12 20.01.2021
На Сицилии проснулся и выбросил лаву вулкан Этна
0
163
15:00 20.01.2021
Изолятор, где содержится Навальный, по техническим причинам, перестал принимать письма для заключенных
0
217
14:32 20.01.2021
Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ и о возвращении в Парижское соглашение
0
228
14:12 20.01.2021
Группа из шести бандитов из банды Бютукаева, включая лидера, уничтожена в Чечне
0
253
14:00 20.01.2021
Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих
0
280
13:32 20.01.2021
В России отмечается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом - Попова
0
268
13:20 20.01.2021
На Международной космической станции отключилась система кондиционирования воздуха
0
323

Возврат к списку