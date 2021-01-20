Позиция ФРГ по Nord Stream 2 не изменилась после введения новых санкций США - кабмин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция правительства ФРГ по "Северному потоку - 2" в свете новых санкций США, в частности против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода, не изменилась. Об этом заявила в среду на брифинге представитель правительства Германии Мартина Фиц.

"Мы приняли к сведению последние события, наша принципиальная позиция по экстерриториальным санкциям не изменилась. И [позиция] по завершению строительства "Северного потока - 2" остается прежней", - сказала она.