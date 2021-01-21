Количество преступлений террористического характера возросло в прошлом году почти на 30%
12:05 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество зарегистрированных преступлений террористического характера в 2020 году выросло в России почти на 30%, экстремистских - на 42%. Об этом говорится в статистических данных МВД России.
"В январе - декабре 2020 года зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (+29,7%) и 833 преступления экстремистской направленности (+42,4%)", - говорится в данных ведомства.
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