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НОВОСТИ

Количество преступлений террористического характера возросло в прошлом году почти на 30%

12:05 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество зарегистрированных преступлений террористического характера в 2020 году выросло в России почти на 30%, экстремистских - на 42%. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"В январе - декабре 2020 года зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера (+29,7%) и 833 преступления экстремистской направленности (+42,4%)", - говорится в данных ведомства.

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