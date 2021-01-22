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Полиция задержала нескольких соратников Алексея Навального

09:05 22.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Вечером в четверг полиция задержала нескольких соратников политика Алексея Навального. Среди них Георгий Албуров, Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Владлен Лось. Всем им вменяют призывы к участию в несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января. Также полицейские приходили к координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, но дома его не застали. 20 и 21 января полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального, сотрудников ФБК и журналистов. Всего, по данным прокуратуры Москвы, предупреждения о незаконности акции, намеченной на 23 января, вынесли в отношении 28 человек.  Эхо Москвы

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