Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) РФ предупреждает о угрозе кибератак со стороны США и их союзников, сообщается на портале информационной безопасности.

"В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения ответных атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует принять меры по повышению защищенности информационных ресурсов", - говорится в сообщении на сайте НЦКЦИ.