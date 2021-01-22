Индонезийский "Боинг" мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя - СМИ
13:00 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты полагают, что одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 ("Боинг 737-524") авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в электронной версии газеты "Уолл- стрит джорнэл".
По словам источников издания, рассматривается версия о том, что надлежащим образом не работала система, которая автоматически регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей. Пилот, предположительно, не отключил эту систему, и управление самолетом могло быть серьезно затрудненно.
Один из источников отметил, что окончательные выводы еще не сделаны. Представители авиакомпании не подтвердили приведенные в публикации утверждения.
Самолет авиакомпании Sriwijaya Air 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar ("Флайтрадар"), в первые минуты после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, в течение минуты снизился на 3 тыс. метров.
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