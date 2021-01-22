0
0
84
НОВОСТИ

Назначена дата рассмотрения в суде по существу дела Майкла Калви

18:30 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы 2 февраля начнет рассмотрение по существу уголовного дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили представители его защиты.

"Мещанский суд назначил рассмотрение дела в отношении Майкла Калви на 2 февраля", - сказали они.

Мещанский суд отказал в возврате прокурору дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Панченко.

"Защитой в ходе предварительных слушаний было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения нарушений, в удовлетворении этого ходатайства суд отказал", - сообщил собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:03 22.01.2021
Генерал Ллойд Остин возглавит Пентагон в администрации Байдена
0
56
19:00 22.01.2021
Казначейство проверит контракт на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара"
0
62
18:40 22.01.2021
СК возбудил дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января
0
108
18:15 22.01.2021
МВД планирует доследственную проверку в отношении лидеров штабов Навального
0
137
17:40 22.01.2021
В конце 2020 года россияне приобрели валюту почти на $5 млрд
0
178
17:12 22.01.2021
Годовщина снятия блокады Ленинграда будет отмечена салютом
0
190
17:00 22.01.2021
Байден отказался от кнопки для заказа кока-колы
0
211
16:32 22.01.2021
Глава Евросовета призвал немедленно освободить Алексея Навального
0
326
16:12 22.01.2021
Еврокомиссия подтвердила право Венгрии приобрести "Спутник V"
0
284
16:00 22.01.2021
Bloomberg сообщает о планах Кремля дать Навальному срок в 13,5 лет
0
357

Возврат к списку