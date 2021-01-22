Назначена дата рассмотрения в суде по существу дела Майкла Калви

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы 2 февраля начнет рассмотрение по существу уголовного дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили представители его защиты.

"Мещанский суд назначил рассмотрение дела в отношении Майкла Калви на 2 февраля", - сказали они.

Мещанский суд отказал в возврате прокурору дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Панченко.

"Защитой в ходе предварительных слушаний было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения нарушений, в удовлетворении этого ходатайства суд отказал", - сообщил собеседник агентства.