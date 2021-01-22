В израильском ультраортодоксальном городе едва не линчевали полицейских
19:25 22.01.2021
Пресс-служба полиции сообщила о попытке линча, пережитой полицейскими в Бней-Браке. Агрессивная толпа с камнями и палками атаковала автомобиль полицейских во время рейда по проверке соблюдения правил «локдауна», - сообщает Israelinfo.
Нападавшие разбили стекло и проткнули шины автомобиля. «Они даже пытались открыть двери, полицейским пришлось звать на помощь подкрепление», — сообщается в пресс-релизе. Одна из полицейских поранилась осколками разбитого стекла. Фото причиненного ущерба прилагаются (см. галерею внизу).
Ранее полиция неоднократно сообщала об агрессии в свой адрес со стороны жителей ультра-ортодоксальных городов, но дело не доходило до физического насилия и ограничивалось вербальными оскорблениями. Мэрия Бней-Брака и депутаты от партии ШАС резко осудили нападение на полицию, депутат Моше Арбель даже назвал ешиботников «обезумевшим сбродом в одежде харедим».
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