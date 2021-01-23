После 8 февраля в Сенате США начнется процесс по импичменту Трампа
09:30 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Когда заявления (обеих сторон - прим. ТАСС) будут составлены, стороны приступят к изложению своих аргументов на неделе, которая начнется 8 февраля", - сказал он, выступая на заседании верхней палаты. Трансляцию вел телеканал "Си-спэн".
Шумер также подтвердил, что резолюция об импичменте Трампа будет передана в Сенат 25 января: "Обвинители от Палаты представителей придут зачитывать статью импичмента в 19:00 в понедельник, 25 января (03:00 мск 26 января - прим. ТАСС)".
"После этого как у обвинителей от Палаты представителей, так и у защиты будет период времени, чтобы составить свои заявления, как это было и во время предыдущих процессов. В этот период Сенат продолжит заниматься другими делами <...>, в том числе утверждением кандидатов на должности в кабинете, а также законопроектом о помощи в условиях пандемии коронавируса", - уточнил Шумер.
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