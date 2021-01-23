Командующий Силами обороны Эстонии рассказал, что нужно стране, чтобы противостоять России
12:51 23.01.2021 Источник: Интерфакс
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем считает, что стране надо увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, чтобы быть в состоянии длительное время противостоять возможному нападению России.
Однако, как заявил Херем в передаче "Uudis+" на Vikerraadio, в Эстонии этого не удастся добиться ни при каких обстоятельствах, передает rus.err.ee.
По словам Херема, для отражения возможного военного нападения Эстонии потребуется дальняя артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны. Кроме того, потребуется способность мобилизовать все это в течение нескольких дней.
Сейчас, по мнению Херема, самое главное - поддерживать боеготовность действующих подразделений. Подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения. Только техническое обслуживание автомобилей обходится в 30 млн евро в год, привел он пример.
По словам Херема, главная военная цель Сил обороны - сдерживание.
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