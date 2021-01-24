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НОВОСТИ

Около 40 журналистов были задержаны и пострадали на несогласованных акциях 23 января - СЖР

10:50 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз журналистов России (СРЖ) готов оказать юридическую помощь задержанным на несогласованных акциях протеста 23 января журналистам. Их около 40, среди них есть пострадавшие, сказал ТАСС в воскресенье глава СЖР Владимир Соловьев.

"За вчерашний день по всей стране были задержаны и пострадали около 40 журналистов, - сказал он. - Союз журналистов России продолжает следить за ситуацией, постоянно находится на связи с региональными отделениями СЖР и готов оказать коллегам юридическую помощь".

Почти у всех, добавил глава СЖР, были при себе редакционные удостоверения, у большинства - обозначения на одежде "пресса". По его словам, все позднее были опущены.

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